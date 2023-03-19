Санта Димопулос ответила, где сейчас находится с семьей и как надолго планирует оставаться за границей

Исполнительница Санта Димопулос вместе со своей семьей уже долгое время находится за границей.

Некоторое время знаменитость жила во Франции, но сейчас, как рассказала Санта в Instagram, они переехали в Монако. На вопросы фанатов певица ответила, как долго еще планирует оставаться в Европе.

"Я сейчас нахожусь в Монако и буду здесь с семьей до конца лета точно. Я рассматриваю переезд в другое место, но я еще не решила куда", — поделилась Димопулос.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Также сейчас семья рассматривает такой вариант, что старший сын исполнительницы Даниэль будет учиться в школе-пансионате. Тогда Санта планирует путешествовать по миру вместе с дочерью Софией.

"Дэни хочет в boarding school (школу с проживанием), если он поступит туда, то я буду с малышкой путешествовать", — добавила Санта.

Напомним, что певица в последний раз приезжала в Украину в январе. Тогда артистка поделилась, что очень скучает по дому и показала свой опустевший дом.

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