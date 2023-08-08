Санта Димопулос ответила, планирует ли возвращаться в Украину и где ее сын от Андрея Джеджулы

Украинская певица Санта Димопулос поделилась со своими поклонниками планами на будущее.

Исполнительница предложила в Instagram-stories ответить на интересующие вопросы от своих подписчиков. Так, в одном из ответов Санта рассказала, планирует ли продолжать работу в Украине после окончания войны. Сейчас певица планирует возобновить работу одного из своих проектов.

"Украина – это моя Родина, это мой дом, место, где хранятся лучшие воспоминания моего детства, становления, роста... Я хочу, чтобы эта проклятая война закончилась как можно скорее. Сейчас мне тяжело вести даже существующие проекты. Один мы перезапускаем очень скоро. Много труда в него вложено" — поделилась Димопулос.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также поклонники поинтересовались, где сейчас учится 14-летний сын певицы от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэль. Как рассказала Санта, парень некоторое время провел в Великобритании, однако сейчас Даниэль вернулся к родителям. По словам артистки, она хочет больше времени проводить с сыном, пока такая возможность есть. К тому же такой же совет семье дал психолог.

"В Америку не отправляла. Он был месяц в Англии в летнем лагере на учебе. Мы с ним говорила за boarding school (школа-пансион – ред.) и решили, что в этом году он останется с нами. Он так хочет и мне так лучше, если честно… Его психолог тоже считает, что так правильно сейчас… Время очень быстротечное и оно быстро взрослеет… Осталось не так много, когда у него будет своя жизнь, работа, семья… А я так его люблю и хочу насладиться временем, когда он рядом с семьей", — рассказала Димопулос.

Сын Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, что Санта Димопулос воспитывает сына от шоумена Андрея Джеджулы, с которым встречалась в течение трех лет. Осенью 2015 года певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, а уже в 2019 году родила второго ребенка – дочь Софию.

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