Санта Димопулос ответила, планирует ли жить в Украине после окончания войны

Певица Санта Димопулос, которая сейчас вместе с двумя детьми находится во Франции, призналась, планирует ли возвращаться в Украину после окончания войны и нашей победы.

В Instagram исполнительница решила пообщаться со своими поклонниками и ответить на интересующие их вопросы. Так, кто-то из подписчиков поинтересовался о планах на будущее и возвращении на родину. На что Димопулос ответила, что хочет жить на родной земле, но не хочет загадывать.

"Я уже ничего не планирую... Но я хочу жить на родной земле, в родной стране, где я родилась и прожила всю жизнь. В моей Украине", — ответила Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Также артистка ответила, что планирует вернуться в Украину уже в следующем году.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, не так давно Санта Димопулос попала в скандал из-за фотографий из чаепития в Версале в день памяти жертв Голодомора.

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