Санта Димопулос переезжает в другую страну вместе с мужем и детьми: "Уже нашла жилье и школы"

Певица Санта Димопулос рассказала, в какую страну переезжает вместе со своим мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко и двумя детьми.

Во время войны семья звезды поселилась во Франции, однако решила изменить местоположение. Как рассказала Санта в сторис в Instagram, они с мужем и детьми выбрали жилье в ОАЭ. Главная причина переезда, по словам Димопулос, это работа ее мужа.

"Мы переезжаем в Дубай. Причин много. Первая и главная — работа мужчины. Абсолютная безопасность. Моя работа и развитие. Обучение детей и возможности их развития. Бытовой комфорт. Много интересного по досугу детей", — поделилась певица.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Сейчас временно Санта с сыном и дочерью находится в Испании, однако уже совсем скоро они отправятся в Дубай. Певица уже выбрала жилье и учебные заведения для детей.

"Я верю, что когда выбираешь верное для себя направление, то все складывается, как пазл. Вот так получилось и здесь. Я сразу нашла супер жилье для семьи. Школы (куда уже устроила детей) находятся рядом с жильем. Рядом есть все, что нам нужно, да еще моя подруга живет в этом районе", — рассказала Санта.

Отметим, что ранее Санта Димопулос ответила, что не собирается закрывать свои проекты в Украине и, более того, планирует активно работать на родине.

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