Санта Димопулос похвасталась первым новогодним утренником 5-летней дочери в украинской школе за границей

Артистка показала, в каком образе на празднике была София.

Украинская певица Санта Димопулос похвасталась первым новогодним утром 5-летней дочери.

Софийка уже ходит в школу. Хотя девочка вместе с мамой проживает за границей, однако они выбрали украинское учебное заведение. А это у дочери исполнительницы был первый новогодний утренник.

Софийка выбрала образ Снежинки, в котором она и была на празднике. Санта Димопулос одела дочь в розовое платье с блестками и фатином. Образ артистка дополнила белыми балетками с большим бантиком. Исполнительница сделала Софии прическу с двумя хвостами.

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Первый новогодний утренник в любимой украинской школе. Снежинка (образ дочери – прим. ред.)", — подписала кадры с праздника исполнительница.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, с началом полномасштабной войны Санта Димопулос поселилась за границей. В основном артистка проживает с дочерью в ОАЭ. 16-летний сын певицы тоже находится за границей, где получает образование.

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