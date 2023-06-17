Санта Димопулос показала 14-летнего сына-копию Джеджулы и фото с его выпускного в Ницце

Экс-"ВИА Гра", победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос похвасталась своим сыном от шоумена Андрея Джеджулы Даниэлем.

На странице в Instagram знаменитая мама рассказала, что ее сын окончил среднюю школу в Ницце, Франция и показала фото с выпускного. На снимках 14-летний Даниэль, очень похожий на своего отца и уже выше мамы, предстает в белой рубашке и голубых брюках. В руках выпускник держит сертификат о завершении обучения:

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Выпускной сына Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Впереди старшая школа. Я так горжусь тобой Даниэль. Ты проделал отличную работу в этом году, несмотря на то, насколько тяжело это было", — подписала кадры с сыном гордая мама.

Сын Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, месяц назад Санта Димопулос рассказала, как за границей поссорилась с россиянином. Аристка рассказала, что они были в одной компании и она "спокойно, размеренно и по фактам" поставила россиянина на место. Знаменитость отметила, что, несмотря на то, что она находится за границей, она "помнит, что она украинка и что происходит в ее стране".

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