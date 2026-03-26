Санта Димопулос показала 17-летнего сына-копию Джеджулы и удивила его планами на образование

Санта Димопулос с сыном / © instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос показалась с 17-летним сыном от шоумена Андрея Джеджулы и раскрыла его планы на образование.

Исполнительница очень хотела, чтобы ее сын учился за границей. Артистка была убеждена, что таким образом перед Даниэлем откроются большие возможности. Однако сын Димопулос и Джеджулы был совсем другого мнения. Юноша наотрез отказывался следовать маминым желаниям.

"Я очень хотела, чтобы он учился за границей. Видела это так четко - хороший университет, европейская жизнь, возможности, которых не было у меня в его возрасте. Я была убеждена, что знаю как лучше", - делится артистка.

Санта Димопулос с сыном и дочкой / © instagram.com/santadimopulos

Поскольку Даниэль отказывался от учебы за границей, то Санта Димопулос пошла на хитрость. Исполнительница отправила юношу в летний лагерь в Швейцарии. Знаменитость надеялась, что сыну понравится, и он изменит свое мнение относительно образования за границей. Однако в лагере, вместо трех недель, Даниэль пробыл всего пять дней, после чего певица его забрала.

Сейчас сын Санты Димопулос проживает в Киеве вместе с отцом Андреем Джеджулой. В этом году он уже закончит школу, после чего будет поступать в вуз. Образование Даниэль и в дальнейшем планирует получать именно в Украине.

"Сейчас ему почти 18, он живет в Киеве и я безумно по нему скучаю. Там его друзья, любимый город и привычный образ жизни. В этом году он заканчивает школу и решает, куда поступать. Я бы очень хотела, чтобы он выбрал Европу, конечно же, но он ее не выбрал", - делится артистка.

