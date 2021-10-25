Санта Димопулос показала, как носит с собой в сумочке книги и масло из церкви

Санта Димопулос показала, как носит с собой в сумочке книги и масло из церкви

Звезда пользуется двумя сумочками одновременно.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос показала содержимое своей сумки.

Для YouTube-канала Vogue UA артистка рассказала, что не может обойтись без телефона. Кстати, у нее чехол с зеркальцем. Как говорит Санта, это очень удобно.

Содержимое сумочки Санты Димопулос / скриншот с видео

"Лайфхак! Если рядом нет зеркала, то можно посмотреть, подкраситься", — поделилась знаменитость.

Содержимое сумочки Санты Димопулос / скриншот с видео

Далее она показала свой дневник и ручку. Она записывает все именно туда. Также звезда показала кошелек. Кстати, Санта постоянно носит с собой семейное фото.

Также звезда не может обойтись без антисептика и наушников.

Содержимое сумочки Санты Димопулос / скриншот с видео

"Это уже мои третьи наушники. Я их постоянно где-то оставляю", — призналась артистка.

Звезда старается не пользоваться пластиком, поэтому ходит с термосом. Также у Санты несколько косметичек, где у нее лежат средства для ухода за собой.

Содержимое сумочки Санты Димопулос / скриншот с видео

Кстати, звезда носит масло, которое покупала в церкви. Оно помогает ей отдохнуть. Также Санта ходит с книгами.

Содержимое сумочки Санты Димопулос / скриншот с видео

"Я с собой всегда беру книгу. Могу перечитывать. А когда я гуляю с детьми, то содержание моей сумочки немного отличается", — говорит звезда.

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