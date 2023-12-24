Санта Димопулос показала, как с 4-летней дочерью празднует Рождество в экзотической стране

Украинская певица Санта Димопулос показала, как с 4-летней дочерью Софией в канун Рождества проводит время в Сингапуре.

Атмосферными фотографиями Санта поделилась в своем Instagram. 36-летняя певица и ее дочь прилетели из Бали в Сингапур. По приезду они посетили цветочный дом, необычный музей и ботанический сад.

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кстати, артистка предстала в черном платье с открытой спиной и макраме в центре живота. Маленькая София тоже была в платье с цветочным принтом. Во всех локациях их окружали цветы и новогодние украшения и подарки.

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

К тому же Димопулос удивила своих поклонников сказочным цветочным садом и комнатами с разными развлечениями. Ее 4-летняя дочь была в восторге от происходящего вокруг. Девочка покаталась на горке с интерактивными движущимися изображениями.

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

А сама Санта показала огромный диджитал-экран, на котором изображался макет украинского самолета в сине-желтом цвете. Он очень напоминает известную "Мрію", которую уничтожили оккупанты в начале войны.

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

Словом, певица вполне насладилась отдыхом в настоящей магической атмосфере. Также Димопулос сделала фотографию на фоне цветов в саду.

Санта Димопулос празднует Рождество в Сингапуре. / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, Санту Димопулос недавно обвинили в умалчивании зверств россиян. Поклонники начали ей упрекать, что звезда постит слишком много идеальных фото в Instagram из Бали. Певица уже отреагировала на похожие упреки.

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