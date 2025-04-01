Санта Димопулос с сыном от Андрея Джеджулы / © instagram.com/santadimopulos

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Украинская певица Санта Димопулос показала, как в Дубае развлекается с сыном от экс-избранника, шоумена Андрея Джеджулы.

16-летний Даниэль сейчас проводит время со звездной мамой. Юноша выехал из Украины, где он живет с отцом, в Дубай. Тем временем Санта Димопулос в Instagram-stories показала, как проводит время с первенцем.

Артистка вместе с сыном устроила необычные вечерние развлечения. В частности, певица отвела сына в криокамеру. В общем, криотерапия — это влияние на кожу сверхнизких температур, в результате чего сосуды резко сужаются, а капилляры расширяются. Благодаря этому кровообращение стимулируется, кожа насыщается кислородом, а клетки избавляются от шлаков и токсинов.

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Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы / © instagram.com/santadimopulos

Ранее Андрей Джеджула сообщил, что его сын от Санты Димопулос еще в 15 лет переехал жить к нему, самостоятельно приняв соответствующее решение. Ведущий предположил, что это потому, что у Даниэля такой возраст, когда необходимо отцовское воспитание, а не только материнское. Вероятно, Даниэль поехал к маме во время школьных каникул.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько впервые за длительное время показала 15-летнюю дочь. Артистка ошеломила, как Нанна подросла и изменилась.