Санта Димопулос показала лицо без макияжа вблизи и рассекретила, какие процедуры красоты делает

Певица Санта Димопулос раскрыла поклонникам свои секреты красоты.

Исполнительница посетила прием к косметологу и показала фанам, какую процедуру для лица делала. Кадрамы из кабинета специалиста Санта поделилась в своем Telegram-канале.

Лежа на кушетке, 36-летняя Димопулос вблизи показала, как выглядит ее лицо без капли косметики и фильтров.

Санта Димопулос

Как рассказала певица, она решила попытаться совершить процедуру под названием SMAS-лифтинг. Процедура направлена на то, чтобы с помощью ультразвуковых волн подтянуть кожу и уменьшить признаки старения.

Санта призналась, что уже делала такую процедуру раньше, но не увидела результата. Однако все же решила еще раз испытать судьбу.

"Вчера я сделала SMAS-lifting! Третий раз в жизни. Первые два – эффекта я не увидела. Но эффект зависит от многих факторов: умения врача; аппарата и наличия показаний. О результате скажу вам здесь через месяц-два. Хочу сразу развеять главный миф SMAS! Часто можно услышать, что он вызывает спайки в тканях и затем пластические хирурги не берут таких пациентов на подтяжку лица. Это не правда", — поделилась Димопулос.

Санта Димопулос

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