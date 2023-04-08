Санта Димопулос показала подросшего сына от Андрея Джеджулы: "Красавица"

Певица Санта Димопулос поделилась редкими кадрами со своим 14-летним сыном Даниэлем от шоумена Андрея Джеджулы.

Вместе с парнем звездная мамочка решила отправиться в небольшое путешествие в Барселону. Там Санта вместе с даниэлем прогулялись по улицам солнечного города и посетили один из местных ресторанов.

Своего подросшего сына исполнительница показала на фотографии в сторис в Instagram. Мальчик сидел напротив мамы за столом и задумчиво смотрел в камеру.

"Ну красавец же" — написала о своем сыне Димопулосе.

Сын Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, что недавно Санта Димопулос неоднозначно высказалась о своем экслюбовном Андрее Джеджуле от которого родила сына. Это произошло после того, как шоумен сделал заявление о том, что у него с-летним сыном возникают политические относительно полномасштабной войны в Украине.

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