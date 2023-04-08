Санта Димопулос показала подросшего сына от Андрея Джеджулы: "Красавица"

Мама с сыном вместе сходили в ресторан.
Певица Санта Димопулос поделилась редкими кадрами со своим 14-летним сыном Даниэлем от шоумена Андрея Джеджулы.
Вместе с парнем звездная мамочка решила отправиться в небольшое путешествие в Барселону. Там Санта вместе с даниэлем прогулялись по улицам солнечного города и посетили один из местных ресторанов.
Своего подросшего сына исполнительница показала на фотографии в сторис в Instagram. Мальчик сидел напротив мамы за столом и задумчиво смотрел в камеру.
"Ну красавец же" — написала о своем сыне Димопулосе.
Напомним, что недавно Санта Димопулос неоднозначно высказалась о своем экслюбовном Андрее Джеджуле от которого родила сына. Это произошло после того, как шоумен сделал заявление о том, что у него с-летним сыном возникают политические относительно полномасштабной войны в Украине.
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