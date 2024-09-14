Санта Димопулос показала подросшую дочь-красавицу и чем ее удивила по случаю особого праздника

Украинская певица Санта Димопулос поздравила дочь Софию с важным праздником.

Так, сегодня, 14 сентября, девочка отмечает свое 5-летие. В честь праздника Санта в своем фотоблоге разместила кадры с подросшей Софией и публично поздравила ее с праздником. Кроме того, Димопулос вспомнила, как появление дочери изменило ее, и выразила свою любовь имениннице.

"С днем рождения, моя Вселенная. Моя взрослая, уникальная душа! С момента твоего рождения, когда я впервые глянула в твои глаза, я поняла, что ты уже мудрость и тебя нужно только поддерживать и благодарить, что стала твоим проводником в этот мир! Уверена, ты гораздо старше меня, лучше меня и сильнее меня. Я так счастлива, что ты выбрала меня быть твоей мамой. Это истинное благословение! Помни, я всегда с тобой и всегда за тебя. Люблю бесконечно", — растрогала Санта.

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также Санта поделилась, как готовилась к празднованию 5-летия Софии. В частности, как накануне украшала комнату шариками. А к утру маленькая именинница была изумлена несколькими огромными букетами цветов.

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая показалась с 9-летней дочерью и дала важный совет всем родителям.

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