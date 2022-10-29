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Санта Димопулос показала редкие кадры с подросшим сыном от Андрея Джеджулы: "Настоящий красавец"

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Санта Димопулос показала редкие кадры с подросшим сыном от Андрея Джеджулы: "Настоящий красавец"

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская певица трогательно поздравила мальчика с днем рождения.

Исполнительница Санта Димопулос поделилась архивными фотографиями сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы.

На слайдшоу пользователи увидели редкие кадры с маленьким Даниэлем, а также семейные путешествия и фотосессии.

Таким образом Санта поздравила сына с 14-летием. В подборку с фото певица также добавила нежное обращение к подростку.

"С днем ​​рождения, мой удивительный человек Даниэль. Я горжусь тобой и абсолютно тебя люблю! Мой сын, мой друг, уже настоящий мужчина. Добрый, искренний, понимающий, уникальный. Не верю что уж такой взрослый. Я желаю, чтобы ты никогда не боялся, чтобы с уверенностью встречал все жизненные уроки, чтобы был всегда счастлив. Обожаю и благодарю что ты у меня такой", — написала Димопулос.

Комментаторы не только поздравили Даниэля с днем ​​рождения, но отметили, что парень растет настоящим красавцем.

  • Какой хороший у вас сын! Счастье ему!
  • Настоящий красавец!
  • Очень хороший парень. Пусть будет счастлив!

Напомним, недавно Санта Димопулос столкнулась с критикой в Сети из-за общения на русском языке.

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