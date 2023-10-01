Санта Димопулос показала редкое романтическое фото с мужем и сообщила о празднике в семье

В семье исполнительницы важный день.

Украинская певица Санта Димопулос крайне редко делится подробностями личной жизни, почти ничего не рассказывает о своем муже и не показывает фото с ним.

Однако в семье исполнительницы важный праздник. Артистка вместе с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, празднует годовщину бракосочетания. Пара уже восемь лет официально живет в статусе мужа и жены.

По случаю праздника Санта Димопулос опубликовала в Instagram-stories редкое романтическое фото со своим избранником. На фотографии артистка изображена в вечернем зеленом платье, тем временем ее муж – в белой рубашке и черных брюках. Пара позировала перед камерой, прислонившись друг к другу. Тем временем муж Санты нежно обнял ее за талию.

Санта Димопулос с мужем / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Восемь лет назад мы стали мужем и женой", – подписала снимок певица.

Отметим, Санта Димопулос и Игорь Кучеренко поженились в 2015 году. Вместе они воспитывают общую дочь Софию, которая родилась 14 сентября 2019 года. Также у исполнительницы есть 14-летний сын Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы.

Напомним, недавно годовщину бракосочетания праздновали певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин. По случаю праздника артистка показала ранее невиданные фото со свадьбы.

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