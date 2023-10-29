Санта Димопулос показала заметно подросшего сына-копию Джеджулы и поздравила его с 15-летием

В семье украинской певицы Санты Димопулос 29 октября праздник. Сын исполнительницы Даниэль, которого она родила в отношениях с шоуменом и ведущим Андреем Джеджулой, празднует день рождения.

По случаю праздника звездные родители в Instagram поздравили парня с 15-летием. Первой теплые слова написала именно Санта. Она опубликовала архивные фото с Даниэлем, адресовала сыну приятные пожелания и отметила, что всегда будет рядом.

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы / Фото: instagram.com/santadimopulos

"С днем рождения, Даниэль. Ты так быстро растешь! Все лучшее для тебя! Помни, что ты сильный, неповторимый человек с прекрасной душой и добрым сердцем! А я всегда рядом с тобой", — обратилась к сыну Димопулос.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Андрей Джеджула тоже в день рождения Даниэля опубликовал архивные фото с ним. Шоумен вспомнил день, когда его сын появился на свет и какие эмоции он тогда испытал.

"Я впервые увидел тебя и помню, как затаил дыхание, не понимая, что происходит, когда не услышал твоего крика первые несколько секунд, за которые у меня жизнь перед глазами промелькнула, а потом твое первое дыхание, и твой первый крик младенца, и чувство облегчения, и свои слезы радости отца, которые сдержать было невозможно! – вспомнил ведущий.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула также адресовал Даниэлю немало теплых слов с поздравлениями и пожеланиями.

"Я желаю тебе быть по-настоящему счастливым, всегда жить с Богом в душе, всегда выставлять правильные приоритеты и жить в гармонии с собой и собственной совестью! Я желаю тебе быть здоровым и не останавливаться поглощать все окружающие тебя знания, изучать языки, радоваться каждому дню и, как и всем нам, я желаю тебе победы! Мой родной сынишка! Я люблю тебя! С днем рождения тебя!" – написал шоумен.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Напомним, Санта Димопулос и Андрей Джеджула были в отношениях с 2006 года по 2010. У пары есть совместный сын Даниэль, который появился на свет 29 октября 2008 года.

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