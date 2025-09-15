Санта Димопулос показалась с экс-мужем и раскрыла причину их воссоединения

Санта Димопулос с бывшим мужем / © instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос неожиданно воссоединилась с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко.

Экс-супруги собрались вместе не просто так. Дело в том, что у общей дочери Димопулос и Кучеренко был день рождения. 14 сентября девочке исполнилось шесть лет. Поэтому, бывшие супруги воссоединились, чтобы в важный день рядом с Софией были и мама, и папа.

Дочь Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

В своем Instagram артистка уже показала, как прошел праздник. Сначала маленькой Софийке сделали прическу и одели милое платье. Далее она отправилась на само празднование. Родители арендовали заведение, которое было украшено розовыми воздушными шариками и фотозоной. Туда Софийка пригласила немало своих друзей, которых развлекал аниматор.

Санта Димопулос с дочкой / © instagram.com/santadimopulos

Все это время рядом с девочкой были ее родители. Они поддерживали дочь. Под конец вечера Санта Димопулос вместе с бывшим мужем даже разделила особенный момент - задувание свечей на торте именинницы.

Санта Димопулос с дочерью и экс-мужем / © instagram.com/santadimopulos

Отметим, Санта Димопулос и Игорь Кучеренко поженились осенью 2015 года. В сентябре 2019-го у пары родилась дочь София. Весной 2024 года Санта Димопулос неожиданно объявила, что они разводятся. Причину артистка указывать не стала, лишь заверила, что осталась в прекрасных приятельских отношениях с экс-мужем.

