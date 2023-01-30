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Санта Димопулос показалась в элегатном платье и пожаловалась, что набрала семь лишних кило

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1105
Время на прочтение
1 мин
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Санта Димопулос показалась в элегатном платье и пожаловалась, что набрала семь лишних кило

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка призналась, что у нее есть склонность к лишнему весу.

Украинская исполнительница Санта Димопулос решила пообщаться с подписчиками, а те, в свою очередь, задали вопрос о ее весе.

В частности, у певицы спросили, может ли она отказаться от сладкого в своем рационе. Также у Санты поинтересовались, есть ли е нее склонность к лишнему весу.

Димопулос не стала скрывать, а честно призналась, что не может устоять перед выпечкой. Также звезда ответила, что у нее есть склонность к лишнему весу. Поэтому, когда Санта немного не соблюдает диету и не занимается спортом, то набирает вес. Как призналась артистка, у нее уже семь лишних кило, которые нужно сбросить.

"Не так к сладкому, как к выпечке. Очень склонна! Сейчас снова плюс семь кило. Только выпадаю из графика – сразу же набираю", — поделилась Санта.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Когда исполнительница отвечала на вопросы, опубликовала фото, где показалась в черно-белом элегантном платье и пиджаке.

Напомним, на днях у Санты поинтересовались, когда она наконец-то вернется из Франции в Украину. Оказывается, в этом месяце исполнительница приедет в Киев.

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Дата публикации
Просмотры
1105
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