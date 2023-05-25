Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Санта Димопулос поскандалила с россиянином за границей: "Вступила в жесткую перепалку"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1860
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Санта Димопулос поскандалила с россиянином за границей: "Вступила в жесткую перепалку"

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Исполнительница рассказала, как реагирует, когда видит россиян за границей.

Украинская певица Санта Димопулос пообщалась с поклонниками. Фанаты поинтересовались у исполнительницы, как она реагирует россиян, которые находятся за границей.

В Instagram-stories артистка рассказала, что без причины никого не трогает. Однако недавно ей пришлось поставить одного россиянина на место.

"Просто так не раздражают (россияне – прим. ред). Но не так давно вступила в жесткую перепалку с одним в Монако. Сидели в одной компании, уже потом поняла, кто это. Но для меня неважно. Я любого могу опустить на землю: спокойно, размеренно и по фактам", — отметила Санта.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Исполнительница подчеркнула, что хоть она сейчас и за границей, но помнит о войне в Украине и знает, кто ее развязал.

"Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", — добавила артистка.

Напомним, недавно Санта Димопулос праздновала день рождения. Исполнительнице исполнилось 36 лет. Артистка показала, как прошел ее праздник в Монако.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1860
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация