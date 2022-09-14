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Санта Димопулос поздравила дочь с 3-летием и показала, как она подросла

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Санта Димопулос поздравила дочь с 3-летием и показала, как она подросла

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

В семье украинской певицы, победительницы шоу "Танцы со звездами" Санты Димопулос праздник.

Сегодня, 14 сентября, дочь исполнительницы Санты Димопулос отмечает день рождения.

Софии исполняется три годика. Так что счастливая мамочка трогательно поздравила дочь с днем рождения. Артистка отметила, что девочка яркая и харизматичная, и в будущем ее ждет интересный жизненный путь.

Дочь Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кроме этого, Санта поблагодарила дочь Софию за то, что она может называться ее мамой.

Дочь Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Слова слишком банальны, чтобы описать тебя… Ты вызываешь такие сильные чувства, ты меняешь пространство и энергию, ты соткана из любви и счастья. Ты уже родилась личностью: яркой и харизматичной, с характером и пониманием этого мира. Тебя ждет невероятный, яркий и интересный путь! Спасибо тебе, что ты выбрала нас", — поделилась артистка.

Дочь Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также Санта поделилась фотографиями дочери, на которых видно, как Софийка заметно подросла.

Дочь Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Тем временем девочке написали приятные слова и звездные знакомые Димопулос. В частности, певица Миша Романова поздравила Санту с именинницей, а дизайнер Катя Сильченко написала, что Софийка "настоящее чудо".

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