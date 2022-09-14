Санта Димопулос поздравила дочь с 3-летием и показала, как она подросла

В семье украинской певицы, победительницы шоу "Танцы со звездами" Санты Димопулос праздник.
Сегодня, 14 сентября, дочь исполнительницы Санты Димопулос отмечает день рождения.
Софии исполняется три годика. Так что счастливая мамочка трогательно поздравила дочь с днем рождения. Артистка отметила, что девочка яркая и харизматичная, и в будущем ее ждет интересный жизненный путь.
Кроме этого, Санта поблагодарила дочь Софию за то, что она может называться ее мамой.
"Слова слишком банальны, чтобы описать тебя… Ты вызываешь такие сильные чувства, ты меняешь пространство и энергию, ты соткана из любви и счастья. Ты уже родилась личностью: яркой и харизматичной, с характером и пониманием этого мира. Тебя ждет невероятный, яркий и интересный путь! Спасибо тебе, что ты выбрала нас", — поделилась артистка.
Также Санта поделилась фотографиями дочери, на которых видно, как Софийка заметно подросла.
Тем временем девочке написали приятные слова и звездные знакомые Димопулос. В частности, певица Миша Романова поздравила Санту с именинницей, а дизайнер Катя Сильченко написала, что Софийка "настоящее чудо".
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