Санта Димопулос поздравила дочь с 3-летием и показала, как она подросла

Сегодня, 14 сентября, дочь исполнительницы Санты Димопулос отмечает день рождения.

Софии исполняется три годика. Так что счастливая мамочка трогательно поздравила дочь с днем рождения. Артистка отметила, что девочка яркая и харизматичная, и в будущем ее ждет интересный жизненный путь.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кроме этого, Санта поблагодарила дочь Софию за то, что она может называться ее мамой.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Слова слишком банальны, чтобы описать тебя… Ты вызываешь такие сильные чувства, ты меняешь пространство и энергию, ты соткана из любви и счастья. Ты уже родилась личностью: яркой и харизматичной, с характером и пониманием этого мира. Тебя ждет невероятный, яркий и интересный путь! Спасибо тебе, что ты выбрала нас", — поделилась артистка.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также Санта поделилась фотографиями дочери, на которых видно, как Софийка заметно подросла.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Тем временем девочке написали приятные слова и звездные знакомые Димопулос. В частности, певица Миша Романова поздравила Санту с именинницей, а дизайнер Катя Сильченко написала, что Софийка "настоящее чудо".

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