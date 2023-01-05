Санта Димопулос пожаловалась, что из-за стресса набрала лишний вес

Украинская певица Санта Димопулос поделилась, что набрала лишний вес. Причиной тому стал стресс.

По словам исполнительницы, ей не удается из-за сильных переживаний следить за правильным питанием, поэтому на весах появляются лишние кило.

Санта призналась, что она набрала шесть килограммов.

"Сейчас снова плюс шесть килограммов. Эти качели мне надоели. Не удается мне питаться чисто во время стресса", — поделилась Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Санта Димопулос жаловалась на медицину во Франции. У исполнительницы заболел сын, и когда они обратились к врачу, то предстали перед определенными трудностями. По словам артистки, Даниелю от заложенности носа назначили антибиотики. Тем временем в лабораторию, где у сына артистки должны были взять мазки на исследования, попасть не удалось, ведь все они были закрыты.

В общем, Санта советует не болеть во Франции.

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