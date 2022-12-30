Санта Димопулос пожаловалась на медицину во Франции: "Я просто впадаю в ступор"

Украинская певица Санта Димопулос пожаловалась на медицинское обслуживание во Франции.

Сын исполнительницы Даниэль заболел во время отдыха на горнолыжном курорте, из-за чего семье пришлось обратиться за помощью врачей. Впрочем, как поделилась Санта в Instagram, с медицинским обслуживанием во Франции есть трудности.

"Кое-что о французской системе здравоохранения. Во-первых, здесь лучше не болеть. Потому что это ад. Даже если у вас назначен прием — вы будете ждать. Прием будет длиться не более 15 минут и никто не будет особенно вникать и переживать. второе, здесь несколько рецептов на все болезни. Один из которых – антибиотики", – поделилась Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Как рассказала певица, у ее сына уже несколько дней заложен нос, поэтому врач назначил ему антибиотики и дал направление на исследование, однако попасть в лабораторию у Димопулоса так и не получилось — все они закрыты.

"У нас забит нос уже несколько дней и ничего не помогает. Врач сказал, что это инфекция и прописал антибиотики на пять дней. Затем нас отправили в лабораторию сдать мазки. Две были закрыты (конечно). В аптеках тоже не всегда есть то, что нужно. В общем — полдня неизвестно что", — написала Санта.

Некоторые проблемы во Франции, поделилась певица, также могут возникнуть из-за страховки. Иногда суммы за визит к врачу могут быть значительно высокими, но компенсировать расходы никто не торопится.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Со страховкой тоже не все так просто. Вы платите, а там сами разбирайтесь. То есть надо писать в страховую, присылать все документы, чтобы вернули деньги. В частном порядке (сколько бы вы ни платили, а иногда это 500 € за вызов) врачи тоже не напрягаются, они могут часами не отвечать, опаздывать и не вникать. У меня аллергия на такого рода бюрократию и отморожение. Я просто впадаю в ступор", — добавила звезда.

Читайте также: