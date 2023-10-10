Санта Димопулос пожаловалась на плохое самочувствие и показалась с катетером в руке

Певица Санта Димопулос пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие.

Знаменитость вышла на связь со своими поклонниками в Instagram-stories и рассказала, что перед своим отъездом из Украины заболела. Как поделилась Санта, у нее очень болит горло.

На фотографии, которую вместе с тем опубликовала звезда, она показалась на приеме у врача. Санта испугала фанов, показав катетер в руке. По словам певицы, она решила сразу сделать капельницу для улучшения иммунитета, а также сделала косметические процедуры – плазмолифтинг для лица и волос.

"Перед отъездом я умудрилась заболеть. Вернее ровно за день до отъезда у меня начинает ужасно болеть горло. Я знаю почему. Весь мой организм противится отъезду. Психосоматика как она есть! Забежала к врачу на ПРП (плазмолифтинг) лицо и волосы, а заодно и капельницу иммунитет", — рассказала Димопулос.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, певица Оля Полякова также испугала своих поклонников огромными кровоподтеками на руках от уколов — звезда попала в больницу накануне важного выступления.

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