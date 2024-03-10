Санта Димопулос пожаловалась на проблемы со здоровьем у 4-летней дочери

Артистка назвала симптомы болезни девочки.
Украинская певица Санта Димопулос пожаловалась, что ее 4-летняя дочь София заболела.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. По словам артистки, у маленькой Софии поднялась высокая температура, которую она пыталась нормализовать лекарствами. Кроме того, девочка страдает от насморка и кашля.
Санта Димопулос не стала заниматься самолечением. Поэтому певица вызвала врача, чтобы тот пришел, осмотрел 4-летнюю Софию и выписал ей необходимое лечение, чтобы девочке стало легче.
"Болеем… Вчера (9 марта – прим. ред.) температура была 39,6. Сбивали лекарствами. Кашель, насморк, глазки слезятся… Ждем врача", — поделилась исполнительница.
Кроме того, артистка опубликовала фото дочери. На снимке расстроенная Софья лежит и в постели под одеялом и ждет, когда ее наконец осмотрит врач.
Напомним, недавно сама Санта Димопулос находилась в больнице. Исполнительнице сделали операцию. Артистка уже рассказала, почему ей понадобилось хирургическое вмешательство и как она после него чувствует себя.
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