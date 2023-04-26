Санта Димопулос призналась, почему продолжает общаться на русском: "Я вас разочарую"

Украинская исполнительница Санта Димопулос продолжает время от времени в соцсетях использовать русский язык.

Поклонники артистки интересуются, когда она окончательно перейдет на украинский. Однако Санта говорит, что не собирается полностью этого делать. Переходить на украинский певица планирует постепенно.

"Может, я вас разочарую, но я не веду Instagram, чтобы удовлетворить чьи-то хотения. Я пытаюсь вводить украинский, но ласково, с любовью, без давления, потому что пойдет обратная реакция", — поделилась Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

По словам артистки, в повседневной жизни она использует минимум три языка. Что касается русского, то этот язык будет всегда с певицей, ведь сама Санта родилась в русскоязычной семье.

"Я использую в быту минимум три языка, сейчас и свой блог также веду на трех языках. Украинский пока не так совершенен для того, чтобы свободно и быстро выражать свои мысли. Я родилась в русскоязычной семье, поэтому, несмотря на обстоятельства, он навсегда со мной ", — подытожила артистка.

Напомним, сейчас Санта Димопулос с семьей находится в Монако, Франция. Исполнительница ответила, как долго планирует оставаться за границей.

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