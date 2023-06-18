Санта Димопулос раскрыла секрет стройности и в мини-шортиках посветила стройной фигурой

Оставаться стройной артистке помогает спорт.
Певица, победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос показалась в мини-шортиках и майке и рассекретила, как держит свою фигуру в тонусе.
Секретом стройности знаменитость поделилась в Instagram. Оставаться стройной и подтянутой Санте помогает спорт. В подтверждение этому исполнительница опубликовала видео, где она в спортзале изнурительно тренируется.
Как отметила знаменитость, к лету она похудеть не успела, так что будет делать это прямо сейчас.
"Кто не успел похудеть к лету, тот пытается похудеть летом!" – отметила Димопулос.
Видео оценила ведущая Василиса Фролова, которая отметила в комментариях, что Санта – настоящая молодец.
Напомним, недавно в семье исполнительницы произошло торжественное событие. 14-летний сын певицы от шоумена Андрея Джеджулы отыграл выпускной в Ницце. Артистка похвасталась его сертификатом о завершении учебы.
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