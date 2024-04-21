Санта Димопулос рассекретила, как после развода зарабатывает на жизнь и каким бизнесом владеет

Украинская певица Санта Димопулос, которая недавно объявила о разводе с мужем, рассекретила свои доходы.

В Instagram исполнительница призналась, что у нее есть свой заработок и она спокойно может обеспечить себя. В частности, в течение 10 лет артистка занимается ресейлингом, то есть покупает брендовые вещи и перепродает их. Также Санта Димопулос предоставляет услуги коуча и психолога.

"Доход у меня есть. Кто не в курсе, я уже более 10 лет владею успешным бизнес-ресейлом. Недавно создала онлайн ресейл-платформу. Также работаю как коуч, психолог, проводник. Поэтому от голода не умру, не беспокойтесь", — поделилась певица.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос также призналась, какой основной вывод сделала после разрыва отношений с возлюбленным. Исполнительница многое осознала. В частности, она поняла, что не стоит строить иллюзий, нужно полагаться в первую очередь на себя, развиваться и не идти на компромисс, если это вредит собственным интересам.

"Не строить иллюзий, ничего не ждать, надеяться на себя, развиваться, не идти на компромиссы там, где лежат интересы вашей души, держать состояние и гармонию. Только так даются ресурсы и возможности", — призналась артистка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, в начале апреля Санта Димопулос объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги прожили в браке 11 лет. Причину развода с возлюбленным исполнительница называть не стала. Артистка лишь уверяла, что измена здесь ни при чем, ведь ее в их отношениях не было.

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