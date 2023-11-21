Санта Димопулос рассекретила свой вес и призналась, из-за чего набирает лишние кило

По словам артистки, этот вопрос больше всего интересует ее подписчиков.
Украинская певица Санта Димопулос откровенно пообщалась со своими фанатами.
В Instagram-stories знаменитости задали немало вопросов, однако больше всего у исполнительницы интересовались, какие у нее рост и вес. Санта не стала скрывать и откровенно ответила. По словам певицы, ее рост составляет 172 см, а вес постоянно меняется от 55 до 64 кило.
"Самый частый вопрос! Рост — 172 см, вес не знаю, какой сейчас. Бывает от 55 до 64 кило", — ответила Димопулос.
Также артистка призналась, что обычно набирает лишние кило. По словам звезды, у нее это происходит от стресса и переживаний.
"У меня вес напрямую зависит от эмоционального состояния и нервных переживаний, к сожалению", – ответила артистка.
Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова рассекретила свой вес и параметры. Звезда Сети также похвасталась, как хочет усовершенствовать фигуру.
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