Санта Димопулос рассекретила свой вес и призналась, из-за чего набирает лишние кило

По словам артистки, этот вопрос больше всего интересует ее подписчиков.

Украинская певица Санта Димопулос откровенно пообщалась со своими фанатами.

В Instagram-stories знаменитости задали немало вопросов, однако больше всего у исполнительницы интересовались, какие у нее рост и вес. Санта не стала скрывать и откровенно ответила. По словам певицы, ее рост составляет 172 см, а вес постоянно меняется от 55 до 64 кило.

"Самый частый вопрос! Рост — 172 см, вес не знаю, какой сейчас. Бывает от 55 до 64 кило", — ответила Димопулос.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также артистка призналась, что обычно набирает лишние кило. По словам звезды, у нее это происходит от стресса и переживаний.

"У меня вес напрямую зависит от эмоционального состояния и нервных переживаний, к сожалению", – ответила артистка.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова рассекретила свой вес и параметры. Звезда Сети также похвасталась, как хочет усовершенствовать фигуру.

Читайте также: