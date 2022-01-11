Санта Димопулос рассказала о переходном возрасте сына от Джеджулы: "Может нагрубить"

Мальчику 13 лет.

Сын украинской певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы переживает переходный возраст.

В Instagram-stories в исполнительницы поинтересовалась, как ведет себя Даниэль. Как признается артистка, ей нечего жаловаться. У парнишки прекрасно проходит переходный возраст. Правда, Даниэль иногда может не послушать свою маму или нагрубить ей.

"Мне нечего жаловаться. У меня замечательный сын. Конечно, иногда не слушается, ленится, может нагрубить, как и любой другой подросток. Я изменила к этому отношение. Главное – он добрый и человечный, другое поправимо", — поделилась певица.

Санта Димопулос с сыном / instagram.com/santadimopulos

Напомним, Санта родила Даниэля в 2008 году, когда жила в браке с Андреем Джеджулой. Также знаменитость воспитывает дочь Софию, которая появилась на свет в 2019 году. Отцом ребенка стал бизнесмен Игорь Кучеренко.

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