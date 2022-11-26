Санта Димопулос разгневала фанов роскошным чаепитием в Версале: "Пир во время чумы"

Исполнительница Санта Димопулос натолкнулась на волну гнева от поклонников из-за своей последней публикации.

Звезда поделилась видео из Версальского дворца, где она вместе с подружками устроила роскошное чаепитие в платьях 19 века.

"Девчачье путешествие в Версаль. В платьях XIX века", — подписала видео Санта.

Также артистка провела экскурсию по знаменитому саду Версаля и показала изысканные французские блюда в местном ресторане.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Фото: instagram.com/santadimopulos

Впрочем, такой контент очень разозлил фанатов певицы, о чем они написали в комментариях.

Санта, приезжайте с подружками в Украину, здесь настоящий XIX век начинается!

Пир во время чумы! Противно!

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Я смотрю и в самом деле в отчаянии, какой реакции Вы ожидаете?!

Не очень-то нам радостно смотреть в настоящее время.

Кстати, сегодня Екатерина Осадча также раскритиковала некоторых украинцев, которые кичатся дорогой жизнью в Европе. Некоторые из пользователей решили, что эти слова адресовались именно Санти.

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