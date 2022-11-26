Санта Димопулос разгневала фанов роскошным чаепитием в Версале: "Пир во время чумы"

Певицу раскритиковали за неуместный контент.
Исполнительница Санта Димопулос натолкнулась на волну гнева от поклонников из-за своей последней публикации.
Звезда поделилась видео из Версальского дворца, где она вместе с подружками устроила роскошное чаепитие в платьях 19 века.
"Девчачье путешествие в Версаль. В платьях XIX века", — подписала видео Санта.
Также артистка провела экскурсию по знаменитому саду Версаля и показала изысканные французские блюда в местном ресторане.
Впрочем, такой контент очень разозлил фанатов певицы, о чем они написали в комментариях.
- Санта, приезжайте с подружками в Украину, здесь настоящий XIX век начинается!
- Пир во время чумы! Противно!
- Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – это видео, чтобы все помнили?
- Я смотрю и в самом деле в отчаянии, какой реакции Вы ожидаете?!
- Не очень-то нам радостно смотреть в настоящее время.
Кстати, сегодня Екатерина Осадча также раскритиковала некоторых украинцев, которые кичатся дорогой жизнью в Европе. Некоторые из пользователей решили, что эти слова адресовались именно Санти.
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