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Санта Димопулос разгневала фанов роскошным чаепитием в Версале: "Пир во время чумы"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
4672
Время на прочтение
1 мин
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Санта Димопулос разгневала фанов роскошным чаепитием в Версале: "Пир во время чумы"

Фото: instagram.com/santadimopulos

Певицу раскритиковали за неуместный контент.

Исполнительница Санта Димопулос натолкнулась на волну гнева от поклонников из-за своей последней публикации.

Звезда поделилась видео из Версальского дворца, где она вместе с подружками устроила роскошное чаепитие в платьях 19 века.

"Девчачье путешествие в Версаль. В платьях XIX века", — подписала видео Санта.

Также артистка провела экскурсию по знаменитому саду Версаля и показала изысканные французские блюда в местном ресторане.

© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos
© instagram.com/santadimopulos
Фото: instagram.com/santadimopulos

Впрочем, такой контент очень разозлил фанатов певицы, о чем они написали в комментариях.

  • Санта, приезжайте с подружками в Украину, здесь настоящий XIX век начинается!
  • Пир во время чумы! Противно!
  • Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – это видео, чтобы все помнили?
  • Я смотрю и в самом деле в отчаянии, какой реакции Вы ожидаете?!
  • Не очень-то нам радостно смотреть в настоящее время.

Кстати, сегодня Екатерина Осадча также раскритиковала некоторых украинцев, которые кичатся дорогой жизнью в Европе. Некоторые из пользователей решили, что эти слова адресовались именно Санти.

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Дата публикации
Просмотры
4672
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