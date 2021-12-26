Санта Димопулос шокировала подарком, который муж ей сделал на Новый год

Санта Димопулос шокировала подарком, который муж ей сделал на Новый год

Любимый знаменитости радует ее презентами.

Украинская певица и бизнесвумен Санта Димопулос рассказала, как ее семья готовится к Новому году, говорится в "Светской жизни".

По словам артистки, они всегда стараются праздновать в кругу семьи и очень по-домашнему. Вместе с тем, Санта призналась, что ее муж специально созванивается с ее друзьями, чтобы узнать, что любимая хочет под елку.

"Мой муж созванивается с моими друзьями и узнает, чего мне хочется и я всегда получаю что-то конкретное, что я просто очень хочу. В прошлом году это было колье Cartier очень красивое", — похвасталась Димопулос.

Кроме того, знаменитость рассказала, украсили ли они с семьей дом и помогает ли им это кто-то делать:

Санта Димопулос с мужем и дочерью / instagram.com/santadimopulos

"50 на 50. У нас есть компания, которая нам помогает и мы уже украсили дом. На улице много елок, внутри в каждой комнате елки – у Дэнни, уСофии. И мы оставили одну елку на улице, которую мы семьей должны украсить на днях", — поделилась Санта.

Также Димопулос поделилась, что на Новый год с семьей отправится на месяц в Дубай, поскольку они очень соскучились по солнцу.

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