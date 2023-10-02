Санта Димопулос сменила имя и отчество и показала документы

Украинская певица Санта Димопулос приехала в Украину, чтобы сделать важное для нее дело.

В Instagram-stories артистка поделилась, что наконец-то официально сменила имя и отчество. К слову, по документам исполнительница была Хрисанти Янисовна Димопулос. Впрочем, артистка отныне официально Санта, что является сокращенной формой ее имени.

Также артистка стала Игоревной. Как отметила артистка, именно так зовут ее биологического отца.

"Слезы счастья! Наконец-то я – это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа – Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное – свое, родное", — поделилась певица.

Документ Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка уже получила соответствующий документ, который ей выдали 2 октября, и похвасталась подписчикам. Санта пошутила, что можно делать правки в "Википедии": "Как там "Википедия" меняется?"

Напомним, на днях в семье Санты Димопулос был важный праздник. Исполнительница праздновала восьмую годовщину брака с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко. По случаю праздника артистка показала редкое романтическое фото с возлюбленным.

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