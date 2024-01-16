Санта Димопулос удивила молодым видом своей мамы и поздравила ее с важным праздником

Украинская певица Санта Димопулос сообщила о важном празднике в ее семье.

15 января мама артистки праздновала день рождения. Обычно исполнительница крайне редко рассказывает о семейной жизни и показывает фотографии с родными, однако по случаю праздника она сделала исключение.

Санта в Instagram-stories опубликовала черно-белые фото, на которых изображена с мамой Людмилой Димопулос. На первом снимке редкий человек артистки прижал голову к ее плечу. На другом кадре они улыбаясь позировали перед камерой.

Санта Димопулос с мамой / Фото: instagram.com/santadimopulos

К слову, Санта написала маме теплое поздравление, а также удивила ее удивительно молодым видом.

"С днем рождения, мама! Люблю тебя", — обратилась к маме исполнительница.

Санта Димопулос с мамой / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно в семье юмориста Евгения Кошевого был праздник. Старшая дочь знаменитости праздновала день рождения. Жена Евгения нежно поздравила Варю с 16-летием и показала ее милые фото.

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