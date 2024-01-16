Санта Димопулос удивила молодым видом своей мамы и поздравила ее с важным праздником

Исполнительница поделилась снимками с родным человеком.
Украинская певица Санта Димопулос сообщила о важном празднике в ее семье.
15 января мама артистки праздновала день рождения. Обычно исполнительница крайне редко рассказывает о семейной жизни и показывает фотографии с родными, однако по случаю праздника она сделала исключение.
Санта в Instagram-stories опубликовала черно-белые фото, на которых изображена с мамой Людмилой Димопулос. На первом снимке редкий человек артистки прижал голову к ее плечу. На другом кадре они улыбаясь позировали перед камерой.
К слову, Санта написала маме теплое поздравление, а также удивила ее удивительно молодым видом.
"С днем рождения, мама! Люблю тебя", — обратилась к маме исполнительница.
Напомним, недавно в семье юмориста Евгения Кошевого был праздник. Старшая дочь знаменитости праздновала день рождения. Жена Евгения нежно поздравила Варю с 16-летием и показала ее милые фото.
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