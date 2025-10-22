Санта Димопулос удивила, почему ее 16-летний сын живет отдельно: "Я с уважением отпустила"

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос призналась, что ее 16-летний сын Даниэль больше не живет с ней.

Артистка отметила, что решила это с уважением и не стала его сдерживать, ведь считает, что дети имеют право на самостоятельность. В своих Instagram-сторис Санта ответила на вопрос подписчиков, почему сын не живет с ней. Она опубликовала фото Даниэля и младшей дочери Софии и подписала его.

"Дети — это отдельные Вселенные, не наша собственность. В 16 лет он решил жить сам, и я с уважением отпустила, оставаясь всегда рядом. Ему через несколько дней 17, кстати", — подчеркнула звезда.

Также певица отметила, что общественные представления о том, "как должно быть", часто ограничивают: "Как вы считаете, до скольки лет мужчина должен жить с мамой? Есть какой-то норматив? И ваше любопытство это о чем? О заботе или о представлении, что все должны жить "по сценарию"?".

Сторис Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

К слову, Даниэль родился в гражданском браке Санты Димопулос с украинским телеведущим Андреем Джеджулой. Парень некоторое время учился во французской школе, а после возвращения в Украину решил жить с отцом в Киеве.

Сам Джеджула в начале 2025 года подтвердил, что сын живет вместе с ним. Несмотря на сложное прошлое в отношениях, Санта Димопулос и Андрей Джеджула сейчас в хороших отношениях. По словам телеведущего, именно Санта первой возобновила контакт ради согласования вопросов воспитания их сына.

Напомним, недавно Санта Димопулос ошеломила совместным выходом с бывшим мужем Игорем Кучеренко. Как выяснилось, звезду и бизнесмена объединил особый праздник, который они решили отметить вместе.