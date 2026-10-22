ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Санта Димопулос умилила видео встречи 17-летнего сына с младшей дочерью после длительной разлуки

Бывшая певица показала, как 17-летний Даниэль обнимал и кружил на руках младшую сестру Софию, с которой его разделяют тысячи километров.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Санта Димопулос с детьми

Санта Димопулос с детьми / © instagram.com/santadimopulos

Бывшая певица Санта Димопулос умилила Сеть видео встречи своих детей — 17-летнего Даниэля и семилетней Софии, которые из-за жизни в разных странах не могут часто видеться.

Звездная мама поделилась особыми семейными кадрами в Instagram. На видео брат и сестра не скрывают радости воссоединения. Даниэль подхватил младшую сестру на руки. Он кружил с девочкой и игриво подбрасывал ее в воздух. Софья ответно звонко смеялась и целовала брата. За этими искренними объятиями особенно чувствуется, насколько дети соскучились друг за другом.

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Сейчас Санта живет в Дубае вместе с младшей дочерью, тогда как Даниэль живет в Киеве с отцом. Решение вернуться в Украину в 15-летнем возрасте молодой человек принял самостоятельно. Так что встречи детей, которые находятся далеко друг от друга, становятся особыми моментами для всей семьи.

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

У Санты двое детей от разных мужчин. Даниэля она родила в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой. Сейчас молодой человек получает образование юриста-международника. Младшая София родилась в браке инфлюэнсерши с бизнесменом Игорем Кучеренко. В сентябре девочке исполнилось семь лет: она занимается гимнастикой и играет в большой теннис вместе с матерью.

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Джеджула раскрыл, на кого будет учиться его сын от Димопулоса после отказа от образования за рубежом.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie