Санта Димопулос умилила видео встречи 17-летнего сына с младшей дочерью после длительной разлуки

Санта Димопулос с детьми / © instagram.com/santadimopulos

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Бывшая певица Санта Димопулос умилила Сеть видео встречи своих детей — 17-летнего Даниэля и семилетней Софии, которые из-за жизни в разных странах не могут часто видеться.

Звездная мама поделилась особыми семейными кадрами в Instagram. На видео брат и сестра не скрывают радости воссоединения. Даниэль подхватил младшую сестру на руки. Он кружил с девочкой и игриво подбрасывал ее в воздух. Софья ответно звонко смеялась и целовала брата. За этими искренними объятиями особенно чувствуется, насколько дети соскучились друг за другом.

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Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Сейчас Санта живет в Дубае вместе с младшей дочерью, тогда как Даниэль живет в Киеве с отцом. Решение вернуться в Украину в 15-летнем возрасте молодой человек принял самостоятельно. Так что встречи детей, которые находятся далеко друг от друга, становятся особыми моментами для всей семьи.

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Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

У Санты двое детей от разных мужчин. Даниэля она родила в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой. Сейчас молодой человек получает образование юриста-международника. Младшая София родилась в браке инфлюэнсерши с бизнесменом Игорем Кучеренко. В сентябре девочке исполнилось семь лет: она занимается гимнастикой и играет в большой теннис вместе с матерью.

Дети Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Джеджула раскрыл, на кого будет учиться его сын от Димопулоса после отказа от образования за рубежом.

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