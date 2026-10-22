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- Гламур
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Санта Димопулос умилила видео встречи 17-летнего сына с младшей дочерью после длительной разлуки
Бывшая певица показала, как 17-летний Даниэль обнимал и кружил на руках младшую сестру Софию, с которой его разделяют тысячи километров.
Бывшая певица Санта Димопулос умилила Сеть видео встречи своих детей — 17-летнего Даниэля и семилетней Софии, которые из-за жизни в разных странах не могут часто видеться.
Звездная мама поделилась особыми семейными кадрами в Instagram. На видео брат и сестра не скрывают радости воссоединения. Даниэль подхватил младшую сестру на руки. Он кружил с девочкой и игриво подбрасывал ее в воздух. Софья ответно звонко смеялась и целовала брата. За этими искренними объятиями особенно чувствуется, насколько дети соскучились друг за другом.
Сейчас Санта живет в Дубае вместе с младшей дочерью, тогда как Даниэль живет в Киеве с отцом. Решение вернуться в Украину в 15-летнем возрасте молодой человек принял самостоятельно. Так что встречи детей, которые находятся далеко друг от друга, становятся особыми моментами для всей семьи.
У Санты двое детей от разных мужчин. Даниэля она родила в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой. Сейчас молодой человек получает образование юриста-международника. Младшая София родилась в браке инфлюэнсерши с бизнесменом Игорем Кучеренко. В сентябре девочке исполнилось семь лет: она занимается гимнастикой и играет в большой теннис вместе с матерью.
Напомним, недавно Джеджула раскрыл, на кого будет учиться его сын от Димопулоса после отказа от образования за рубежом.