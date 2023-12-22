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Санта Димопулос в бикини блеснула аппетитными формами и пожаловалась на неожиданный курьез

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
2 мин
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Санта Димопулос в бикини блеснула аппетитными формами и пожаловалась на неожиданный курьез

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка показала, как проходит ее отдых на Бали.

Украинская певица Санта Димопулос сейчас вместе с 4-летней дочерью Софией наслаждается отдыхом на острове Бали, Индонезия.

Там они любуются красивыми пейзажами, ходят по пляжу и купаются в Индийском океане. Конечно, артистка активно делится кадрами с отдыха. На одном из таких исполнительница похвасталась своей стройной фигурой. Певица опубликовала снимок, на котором она появилась в черно-белом бикини. Санта засветила подтянутые и аппетитные формы.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Однако на отдыхе не обошлось без курьезных инцидентов. Как призналась Димопулос, она слишком загорела, что все тело болело. Артистке из-за этого пришлось отложить уроки с серфинга. К счастью, Санта мазала дочь солнцезащитным кремом, так что с Софией все хорошо.

"Мы сгорели. Впервые у меня так, чтобы болело все. Хорошо, что Софи я мазала солнцезащитным кремом и с ней все окей. Поэтому уроки с серфинга откладываю на неопределенный срок", — поделилась Санта.

Пост Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Пост Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кстати, вскоре Димопулос вместе с дочерью отправляется на отдых в другую страну. Певица на несколько дней улетит в Сингапур, ведь никогда там не была, но уже давно мечтала посетить страну.

Пост Санты Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Пост Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, между тем сын Санты Димопулос сейчас находится в Украине. 15-летний Даниэль приехал в гости к папе. Недавно шоумен Андрей Джедула ошеломил сходством с сыном.

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Дата публикации
Просмотры
199
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