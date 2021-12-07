Санта Димопулос в боди выпятила упругие ягодицы и посветила стройными ножками

Звезда похвасталась красивой фигурой.

В украинской певицы и победительницы шоу "Танцы со звездами" Санты Димопулос просто невероятная фигура.

Знаменитость это часто подтверждает, публикуя в своем Instagram разнообразные пикантные фотографии. На этот раз звезда показала фото, где она изображена в черном боди. Соблазнительная Санта игриво выпятила упругие ягодицы и похвасталась длинными и стройными ножками. Также исполнительница выбрала такую позу, которая удачно подчеркивает все изгибы ее тела.

Санта Димопулос посветила фигурой в боди / instagram.com/santadimopulos

Впрочем, певица признается, что она упорно работает над своей фигурой и внешностью.

"Если бы я думала, зачем напрягаться, ведь у меня все и так хорошо, то очень быстро бы заметила, что уже не очень и хорошо", — поделилась артистка.

Санта признается, что всегда пытается следить за новинками в сфере косметологии и фармацевтики. Звезда добавила, что не экономит на себе.

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