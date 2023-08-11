Санта Димопулос в брендовом купальнике посветила стройной фигурой на Ибице

Знаменитость сейчас находится в Испании.
Украинская певица Санта Димопулос привлекла внимание поклонников пляжными фотографиями.
Сейчас исполнительница вместе со своими детьми находится на острове Ибица. На своей странице в Instagram Санта поделилась новыми фотографиями на морском побережье.
Знаменитость показала свой плоский живот и подтянутую фигуру в стильном мини-бикини от бренда Dior. В дополнение к купальнику певица выбрала платок на голову в таком же принте. Также Димопулос прикрыла лицо от солнца большими темными очками.
В комментариях под фото певица собрала неоднозначные комментарии. Некоторые подписчики возмутились тем, что Санта публикует во время войны подобный контент, а кто-то наоборот поддержал звезду.
- Кому война, а кому Ибица!
- А что война кончилась?
- Не обращайте внимание, вы просто невероятна!
- Фигура – просто огонь!
Напомним, что ранее Санта Димопулос ответила, планирует ли возобновлять творческие проекты в Украине и где сейчас учится ее старший сын от Андрея Джеджулы.
Читайте также: