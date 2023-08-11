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Санта Димопулос в брендовом купальнике посветила стройной фигурой на Ибице

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1301
Время на прочтение
1 мин
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Санта Димопулос в брендовом купальнике посветила стройной фигурой на Ибице

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Знаменитость сейчас находится в Испании.

Украинская певица Санта Димопулос привлекла внимание поклонников пляжными фотографиями.

Сейчас исполнительница вместе со своими детьми находится на острове Ибица. На своей странице в Instagram Санта поделилась новыми фотографиями на морском побережье.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Знаменитость показала свой плоский живот и подтянутую фигуру в стильном мини-бикини от бренда Dior. В дополнение к купальнику певица выбрала платок на голову в таком же принте. Также Димопулос прикрыла лицо от солнца большими темными очками.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

В комментариях под фото певица собрала неоднозначные комментарии. Некоторые подписчики возмутились тем, что Санта публикует во время войны подобный контент, а кто-то наоборот поддержал звезду.

  • Кому война, а кому Ибица!
  • А что война кончилась?
  • Не обращайте внимание, вы просто невероятна!
  • Фигура – просто огонь!

Напомним, что ранее Санта Димопулос ответила, планирует ли возобновлять творческие проекты в Украине и где сейчас учится ее старший сын от Андрея Джеджулы.

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Дата публикации
Просмотры
1301
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