Санта Димопулос в Дубае попала под капельницу и раскрыла, что случилось

Украинская певица Санта Димопулос в Дубае показалась под капельницей и рассказала, что произошло.

Исполнительница заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Артистка вышла в Instagram-stories на связь и опубликовала фото, где лежит на кровати, а к ее руке присоединена система капельницы. Санта Димопулос призналась, что проснулась утром и почувствовала, что чувствует себя плохо. В частности, у звезды болело горло.

Поэтому она обратилась за помощью к специалистам, которые и сделали ей капельницу с витаминами, чтобы укрепить иммунитет. Санта Дипомулос успокоила своих поклонников и заверила, что причин для волнения нет.

Санта Димопулос под капельницей / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Утром проснулась, у меня болело горло. Поэтому делаю витаминную капельницу", — поделилась с поклонниками знаменитость.

Отметим, с началом полномасштабной войны в Украине Санта Димопулос поселилась за границей. В настоящее время артистка вместе с дочерью находится в Дубае.

Напомним, недавно актриса Дарья Петрожицкая жаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, из-за чего начала плохо чувствовать себя и как лечится.

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