Санта Димопулос в мини-шортиках похвасталась стройными ножками на фоне моря

Звезда прогулялась по пляжу вместе с дочерью.
Певица Санта Димопулос пытается всегда держать свое тело в хорошей форме и ей это хорошо удается.
В сторис в Instagram знаменитость показала результаты своих тренировок. Санта поделилась красивым фото на фоне моря на закате и продемонстрировала свои подтянутые ножки. В кадре Димопулос позировала в спортивных мини-шортиках яркого цвета и майке, которая также обтянула ее стройную фигуру.
Отметим, что сейчас Санта Димопулос вместе с детьми, сыном и дочерью находится за границей. Семья уехала в Европу из-за полномасштабной войны в Украине.
Недавно Санта показала, как отпраздновала свой день рождения в Монако. Певица показалась в стильном дизайнерском платье в ресторане.
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