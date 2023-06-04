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Санта Димопулос в мини-шортиках похвасталась стройными ножками на фоне моря

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
711
Время на прочтение
1 мин
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Санта Димопулос в мини-шортиках похвасталась стройными ножками на фоне моря

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Звезда прогулялась по пляжу вместе с дочерью.

Певица Санта Димопулос пытается всегда держать свое тело в хорошей форме и ей это хорошо удается.

В сторис в Instagram знаменитость показала результаты своих тренировок. Санта поделилась красивым фото на фоне моря на закате и продемонстрировала свои подтянутые ножки. В кадре Димопулос позировала в спортивных мини-шортиках яркого цвета и майке, которая также обтянула ее стройную фигуру.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, что сейчас Санта Димопулос вместе с детьми, сыном и дочерью находится за границей. Семья уехала в Европу из-за полномасштабной войны в Украине.

Недавно Санта показала, как отпраздновала свой день рождения в Монако. Певица показалась в стильном дизайнерском платье в ресторане.

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Дата публикации
Просмотры
711
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