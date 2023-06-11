Санта Димопулос в минибикине похвасталась стройной фигурой на отдыхе

Сейчас вместе с детьми звезда находится в Монако.

Украинская певица Санта Димопулос показалась на отдыхе на побережье Средиземного моря в Монте-Карло.

В свободное время исполнительница насладилась солнечной погодой на пляже. На своей странице в Instagram Санта взбудоражила воображение фанов новости фотографиями.

"Пляжный день", — подписала кадры знаменитость и добавила эмоджи в виде солнца.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

В кадре мокрая Димопулос в брендовом минибикине позировала под прохладным летним душем на фоне горного пейзажа. Также исполнительница похвасталась своими стройными ножками и упругим прессом на пирсе.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

У фанатов певицы такие обольстительные фотографии вызвали восхищение, о чем и свидетельствуют комментарии под публикацией: "Идеальная", "Просто вау", "Огонь", "Вы очень красивая", "Тело просто увлекает".

Напомним, что свой 36-й день рождения Санта Дипопулос также встретила в Монако – звезда показала изысканный образ во время празднования в ресторане.

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