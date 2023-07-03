Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Санта Димопулос в Монако засветилась на вечеринке дочери российского олигарха

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
761
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Санта Димопулос в Монако засветилась на вечеринке дочери российского олигарха

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Исполнительница погуляла на дне рождении Лолиты Османовой.

Украинская певица Санта Димопулос в Монако побывала на вечеринке дочери российского олигарха Эльдара Османова.

Артистка не стала скрывать от подписчиков, что дружит с Лолитой Османовой. Сначала в Instagram-stories Санта поздравила дочь российского олигарха с днем рождения.

Санта Димопулос поздравила Лолиту Османову / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос поздравила Лолиту Османову / Фото: instagram.com/santadimopulos

Затем исполнительница показала, что была среди приглашенных гостей на празднование. Санта охотно делились в Instagram кадрами с вечеринки Лолиты Османовой, где она была вместе с другими подругами.

Санта Димопулос на дне рождении Лолиты Османовой / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос на дне рождении Лолиты Османовой / Фото: instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос на дне рождении Лолиты Османовой / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос на дне рождении Лолиты Османовой / Фото: instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос на дне рождении Лолиты Османовой / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос на дне рождении Лолиты Османовой / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, ранее у Санты Димопулос спрашивали, раздражают ли ее россияне за границей. На что певица ответила, что без причины – нет. Однако певица вспомнила, как однажды поставила на место россиянина, с которым у нее не сложился диалог. По словам Санты, она помнит, что происходит в ее родной стране.

Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук попал в громкий скандал, ведь якобы уехал за границу, чтобы провести день рождения жены российского олигарха. Однако шоумен заверил, что ехал на праздник к украинцам, а именинница якобы давно разведена с россиянином, и в настоящее время состоит в браке с украинцем.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
761
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация