Санта Димопулос в полупрозрачном боди показала свое "развратное" фото

Артистка поделилась кадром, которого еще не было в ее Instagram.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос поделилась горячим кадром с недавней фотосессии.

Так, знаменитость пообщалась с подписчиками своего Instagram в сторис. Пользователи попросили блогершу показать снимок, который она еще не публиковала. В ответ Санта разместила фотографию, на которой появилась в полупрозрачном боди.

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos

"Немного развратное, но мне уже можно", — прокомментировала звезда и добавила смайлики, изображающие смех.

Какова была реакция пользователей, знает только сама Димопулос. Вероятно, фаны исполнительницы не сдержали своих эмоций и написали в личные сообщения кучу комплиментов.

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