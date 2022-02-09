Санта Димопулос в полупрозрачном боди показала свое "развратное" фото

Артистка поделилась кадром, которого еще не было в ее Instagram.
Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос поделилась горячим кадром с недавней фотосессии.
Так, знаменитость пообщалась с подписчиками своего Instagram в сторис. Пользователи попросили блогершу показать снимок, который она еще не публиковала. В ответ Санта разместила фотографию, на которой появилась в полупрозрачном боди.
"Немного развратное, но мне уже можно", — прокомментировала звезда и добавила смайлики, изображающие смех.
Какова была реакция пользователей, знает только сама Димопулос. Вероятно, фаны исполнительницы не сдержали своих эмоций и написали в личные сообщения кучу комплиментов.
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