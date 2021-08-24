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Санта Димопулос в розовом купальнике похвасталась роскошным телом

Санта Димопулос в розовом купальнике похвасталась роскошным телом

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos

Артистка продемонстрировала хорошую фигуру.

Экс-солистка "ВИА Гры", победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос, которая недавно показывала аппетитные ягодицы в бикини, имеет хорошую фигуру и любит ее демонстрировать.

На странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков, на которых позирует в купальнике ярко-розового цвета. Для фотографий исполнительница выбрала такие позы, которые хорошо демонстрируют ее стройную фигуру. В загорелой Санты подкачанный пресс, длинные стройные ножки, аппетитный бюст и красивые ягодицы.

Санта Димопулос похвасталась фигурой / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос похвасталась фигурой / instagram.com/santadimopulos

"Люблю лето", — мечтательно подписала пост Санта.

Санта Димопулос в купальнике / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос в купальнике / instagram.com/santadimopulos

Читатели страницы артистки бросились заваливать ее комплиментами:

  • Какая же вы красивая!
  • Нереальная красота!
  • Не фигура, а мечта!

Напомним, у Санты Димопулос действительно идеально прокачана фигура. Недавно она в бикини кораллового цвета показывала все ее спортивные изгибы тела.

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