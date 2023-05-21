Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Санта Димопулос в свой день рождения похвасталась изысканным образом на праздновании в Монако

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2061
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Санта Димопулос в свой день рождения похвасталась изысканным образом на праздновании в Монако

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Звезде исполнилось 36 лет.

Украинская певица Санта Димопулос сегодня, 21 мая, отмечает свой день рождения.

Свое 36-летие исполнительница встретила за границей. На своей странице в Instagram Санта поделилась фотографиями по празднованию в Монте-Карло в Монако.

Для дня рождения певица выбрала изысканное атласное платье на бретельках в бельевом стиле молочного цвета от Ив Сен-Лоран. Изображение звезды подчеркнули золотые украшения и босоножки.

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Birthday Girl (именинница - Ред.). Так интересно наблюдать какие желания мы имели год, пять, десять назад и как жизнь учит нас. Этот год дал четкое разграничение главного от второстепенного и неважного", - поделилась Санта.

В комментариях поклонники поздравили певицу с праздником и написали ей свои лучшие пожелания.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2061
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация