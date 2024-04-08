Санта Димопулос вернулась в Киев и показала, как проводит время в столице: "Чувствую себя дома"

Артистка также рассказала о проблемах со здоровьем и призналась, какие уколы красоты делает.

Певица Санта Димопулос впервые за долгое время приехала в Украину и поделилась первыми впечатлениями.

Так, в своем фотоблоге Санта сообщила, что находится в Киеве. Здесь артистка уже успела увидеться с кумой, с которой дружит уже 20 лет, и вместе с ней поужинала. Также певица сходила к любимому косметологу и призналась, что время от времени делает уколы красоты.

"Колю иногда. Только в очень малых дозах, чтобы была живая мимика. Уколола, когда приехала, но не взяло. Пойду доколю еще немного", - поделилась Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также знаменитость решила сделать обследование организма. В частности, обнаружила, что испытывает проблемы с уровнем стресса. И поделилась общими впечатлениями от приезда в родной город:

"Отлично! Это же мой родной город. Конечно, бывают разные эмоции, ведь сейчас все иначе. Но здесь я чувствую себя дома. Когда сдала анализы на кортизол, оказалось, что повышен в два раза. То есть фоново все равно есть переживания", - написала Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кроме того, звезда устроила себе шоппинг и приобрела вещи от украинских дизайнеров. Между тем, Димопулос даже успела дистанционно поработать со своими клиентами.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Санта Димопулос ошеломила признанием о разводе с мужем-бизнесменом, с которым пробыла в браке 11 лет.

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