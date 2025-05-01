Санта Димопулос вернулась в Киев и посреди ночи вызвала скорую

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

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Украинская певица Санта Димопулос рассказала, как вернулась з-за границы в Киев и сразу же вызвала скорую помощь.

Артистка живет в Дубае. Впрочем, она приехала в Киев, чтобы заняться необходимыми делами. Однако у Санты все пошло не по плану. Сразу же после приезда в столицу, певице пришлось вызвать скорую.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, как медики оказывают ей первую помощь. Что именно Димопулос мучает, она раскрывать не стала. Артистка только призналась, что среди всего страдает от ужасного кашля, из-за которого не может нормально разговаривать.

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К Санте Димопулос приехала скорая / © instagram.com/santadimopulos

"Приехать в Киев и сразу вызвать скорую… Самое "не вовремя", которое только может быть… Кашляю так, что не могу разговаривать", - поделилась артистка.

Напомним, недавно певица СолоХа жаловалась, что попала в больницу. Произошло это из-за коллеги исполнительницы, с которым она играла на театральной сцене. Скорее всего речь шла именно об актере Тарасе Цымбалюке, который перед этим резко ответил на слухи о том, что СолоХа беременна от него.