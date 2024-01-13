Санта Димопулос воссоединилась с семьей и опозорилась своим поведением в Дубае

Артистка пошла на занятия по танцам с россиянином.

Украинская певица Санта Димопулос отличилась своим поступком во время пребывания в Дубае с семьей.

Так, в Instagram-stories артистки появились кадры, на которых видно, как она танцует. Впрочем, ее партнером на паркете стал россиянин, чемпион страны-агрессорки по латинским танцам Антон Семенов, проживающий в настоящее время в Дубае.

Санта Димопулос танцует с россиянином / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос танцует с россиянином / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Возвращаюсь в свою любимую рутину", - написала Димопулос.

После такой выходки певица опубликовала серию фото с семьей на фоне парка развлечений в Дубае. На фото видны ее двое детей и старший сын ее мужа Игоря Кучеренко Тимоти. Очевидно, супруги с их потомками весело провели время вместе.

Санта Димопулос с детьми и сыном ее мужа / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, долгое время знаменитость находилась на Бали, где наедине встретила Новый год. Муж Санты с дочерью Софией праздновал отдельно от нее. А старший сын от Андрея Джеджулы Даниэль провел каникулы вместе с папой в Украине.

А недавно Санта Димопулос призналась, не страшно ли ей было отпускать 15-летнего сына на родину к экс-мужу Андрею Джеджуле во время полномасштабного вторжения.

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