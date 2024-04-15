Санта Димопулос возмутилась поведением польских пограничников: "Откуда такая ненависть"

Украинская певица Санта Димопулос пожаловалась на поведение польских пограничников.

Артистка выезжала из Украины за границу. Певица решила доехать до Польши, а уже оттуда на самолете отправиться дальше. Но путешествие пошло совсем не по плану. Санта пожаловалась, что их с сыном очень сильно задерживают.

"Никогда, никогда не езжайте через польскую границу. Мы опаздываем на самолет, хотя выехали раньше времени. Нас задержали и никакие уговоры не влияют", — пожаловалась исполнительница.

Пост Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Впоследствии Димопулос вышла на связь и более подробно рассказала, что произошло. По словам исполнительницы, польские пограничники задержали их на границе. Санта поделилась, что они дважды проверяли чемоданы и тщательно осматривали авто. У певицы создалось такое впечатление, будто бы к ним относились с издевательством и ненавистью.

"Мы чудом успели в последний момент. Что с поляками на границе происходит? Это, честно говоря, был ужас. Они дважды выворачивали наши чемоданы, проверяли полностью авто, держали ворота закрытыми, еще и с таким издевательством. Если бы я знала, что там такие люди, я бы никогда не поехала через Польшу и больше никогда не поеду, и никому не советую. Такое отношение...ужасное. Максимально задерживали, чтобы сходить в туалет за злотые, евро не берут. Откуда такая ненависть?" – добавила Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич рассказывала, как в Польше ее обматерил таксист и угрожал, что выбросит из авто посреди дороги.

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