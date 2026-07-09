Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем-бизнесменом после 11 лет брака

Санта Димопулос с бывшим мужем / © instagram.com/santadimopulos

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Украинская певица Санта Димопулос прокомментировала развод с мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко и впервые заговорила о причинах.

Пара прожила в браке 11 лет, за это время у них родилась дочь София. Однако весной 2024 года исполнительница ошеломила новостью об их разводе. Санта Димопулос ни разу не вникала в подробности, а лишь уверяла, что, несмотря на разрыв, остается в дружеских отношениях с бывшим мужем. Однако на днях в Instagram-stories артистка все же сделала некоторые откровенные признания.

Знаменитость намекнула, что инициатором разрыва была именно она. Санта Димопулос говорит, что это решение было сложным, и она это обдумывала и не один месяц. Наконец, артистка сделала выбор в пользу себя и поняла, что хочет дальше шагать отдельно от мужа.

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Санта Димопулос с дочерью / © instagram.com/santadimopulos

Тем не менее, исполнительница благодарна бывшему избраннику за 11 лет вместе, а также за дочь, что у них родилась.

«Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, строили семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых непростых в моей жизни. Я шла к нему не один день и не один месяц. И это не был выбор против кого-либо. Это был выбор в пользу себя», — прокомментировала артистка.

Санта Димопулос с детьми / © instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно стало известно, что голливудская актриса Маргарет Квелли разводится с мужем, фронтменом группы Bleachers Джеком Антоноффом. Пара прожила в браке около трех лет.

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